نائب:فساد كبير في عقارات الدولة
بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو لجنة النزاهة النيابية هادي السلامي،الاربعاء، أن اللجنة رصدت العديد من شبهات الفساد في ملف عقارات الدولة، مشيرًا إلى أن البرلمان المقبل مطالب بمحاسبة المتورطين ومعالجة هذا الملف الحيوي.وقال السلامي في حديث صحفي،إن “ملف عقارات الدولة يشهد تجاوزات كبيرة وشبهات فساد واضحة، وقد وثقت اللجنة العديد من الحالات التي تستدعي التحقيق والمحاسبة”.وأضاف أن “البرلمان القادم أمام مسؤولية كبيرة في متابعة هذا الملف وضمان استرجاع حقوق الدولة، مشيرًا إلى أن محاسبة المتورطين ستعزز ثقة المواطنين بالمؤسسات وتحد من استمرار الهدر والفساد”.وكان عضو مجلس النواب، أمير المعموري، قد كشف في وقت سابق عن اكتشاف عمليات تزوير واسعة داخل السجلات العقارية الرسمية نفذتها شبكة متمرسة تعمل منذ سنوات، مؤكدًا خطورة هذه المخالفات على أصول الدولة وممتلكاتها.

