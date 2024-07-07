نائب:فساد كبير في وزارة النقل

نائب:فساد كبير في وزارة النقل
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- لوح النائب محمد الخفاجي، اليوم الاحد، بفتح 6 ملفات هامة في وزارة النقل متعلقة بالفساد، أهمها هدر أراضي الوزارة.وقال الخفاجي في تصريح، ان “هناك ست ملفات مرصودة فيها شبهات فساد في وزارة النقل “.واضاف ان ” الملفات هي: الكراجات الداخلية وهدر أراضي الوزارة ومشاريع الجباية وعقود البوابات الإلكترونية والعقارات غير المستغلة”، مشيرا الى انها “ستطرح أمام هيئة النزاهة قريبا جدا”.

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