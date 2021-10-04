نائب:فساد مالي وأخلاقي من بعض وزراء الكاظمي

نائب:فساد مالي وأخلاقي من بعض وزراء الكاظمي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت عضو مجلس النواب ندى شاكر جودت،  الاثنين، أن  بعض وزراء حكومة الكاظمي تحوم حولهم شبهات فساد باستغلال مناصبهم لأغراض انتخابية، مشيرة الى استغلال آلاف الفقراء بذريعة الشمول الجديد برواتب الإعانة الاجتماعية.وقالت جودت في حديث صحفي، إن “بعض وزراء حكومة مصطفى الكاظمي استغلوا مناصبهم للحملات الانتخابية”، مبينا أن “هناك شبهات فساد تحوم حول بعض الوزراء من خلال  شمول آلاف الفقراء بالاعانة الاجتماعية مقابل الحصول على أصواتهم الانتخابية”.وأضافت، “أننا لا نقبل بان تتحول شريحة الفقراء للاستغلال الانتخابي من بعض وزراء حكومة الكاظمي”، مشيرة الى أن “هناك فساد مالي واخلاقي وسيطرة واضحة من بعض المتنفذين الوزراء على مفاصل الدولة”.

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