نائب:فشل المفاوضات بين بغداد وأربيل حول الموازنة

نائب:فشل المفاوضات بين بغداد وأربيل حول الموازنة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- وصف النائب عن الجماعة الاسلامية الكردستانية سليم همزة، الاثنين، المفاوضات مع بغداد بان الموازنة بالمعقدة وغير القابلة للحل، مبينا ان الموازنة قد تمرر بالأغلبية النيابية.وقال همزة في تصريح صحفي، ان ” الموازنة ستمرر بالأغلبية السياسية اذا ما بقيت الامور عليها وبسبب اصرار القوى في بغداد على تسليم كافة النفط المصدر”.واضاف همزة ان ” المفاوضات مع بغداد بشان تحديد نسبة الاقليم وتمرير الموازنة وصلت الى طريق مسدود كونها معقدة والجميع متزمت بموقفه “.وتابع ان ” مخرجا قانونيا سيتم اضافته في المواد الخاصة بإقليم كردستان مثل اضافة يحق لمجلس النواب اجراء التعديل او الحكومة على المادتين 10 و 11 من فقرات الموازنة التي تشمل كردستان “.

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