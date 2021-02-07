نائب:فيتو دولي يمنع العراق من امتلاك التكلنوجيا النووية للاغراض السلمية

نائب:فيتو دولي يمنع العراق من امتلاك التكلنوجيا النووية للاغراض السلمية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد رئيس كتلة بيارق الخير النيابية النائب محمد الخالدي، الاحد، وجود فيتو دولي يمنع العراق من امتلاك التكلنوجيا النووية للاغراض السلمية.وقال الخالدي في تصريح صحفي،ان” وضع العراق الحالي غير مهيا لامتلاك التكنلوجيا النووية للاغراض السلمية في مختلف المجالات لانه غير مستقر سياسيا وامنيا كما ان وضعه الاقتصادي والمالي صعب جدا لاتسمح له بهكذه خطوة خاصة وان الصناعة النووية مكلفة جدا وتحتاج الى ارصدة مالية كبيرة”.واضاف الخالدي،انه” بالاضافة لما ذكر هناك امر في غاية الاهمية وهو وجود فيتو دولي على امتلاك العراق للتكلنوجيا النووية بسبب مايمر به من اوضاع استثنائية كما ان هذه الصناعة لايمكن ان تتحقق في ليلة وضحاها بل تحتاج الى سنين طويلة ومبالغ طائلة لن يكون بمقدور العراق تامينها في ظل ازمته الراهنة”.وبدات العديد من بلدان العالم مساعي جادة لامتلاك الطاقة النووية للاغراض السلمية من اجل تأمين مصادر الطاقة.

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