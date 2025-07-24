نائب:قائمة السفراء الجدد خالية من القومية التركمانية

نائب:قائمة السفراء الجدد خالية من القومية التركمانية
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أنتقد النائب مختار محمود، الخميس، تهميش المكوّن التركماني في قائمة السفراء الجديدة، محذراً من استمرار سياسة الإقصاء تجاه القومية الثالثة في العراق.وقال محمود في حديث  صحفي، إن “التركمان يمثلون القومية الثالثة في البلاد، وهم جزء مهم وأصيل من النسيج الوطني، وبالتالي فإن من حقهم أن يكون لهم تمثيل في مؤسسات الدولة، لا سيما في المواقع السيادية والدبلوماسية”.وأضاف، أن “قائمة السفراء التي أُعدت مؤخراً خلت تماماً من أي اسم تركماني، رغم وجود كفاءات كبيرة داخل هذا المكوّن، وهو ما يعد تهميشاً وإقصاءً غير مبرر”، مشدداً على “ضرورة إعادة النظر بالقائمة وضمان تمثيل التركمان بالشكل الذي يعكس حجمهم ومكانتهم”.وأكد النائب، أن “التركمان مكوّن أساسي من مكونات العراق، ويجب أن يتم التعامل معهم على هذا الأساس، بعيداً عن منطق التهميش والإبعاد”، داعياً جميع القوى السياسية إلى “دعم حقوق القومية التركمانية وإنصافها بما يتوافق مع الدستور ومبادئ العدالة والمواطنة”.يُذكر أن قائمة المرشحين الأخيرة لمناصب السفراء لم تتضمن أي شخصية تركمانية، الأمر الذي أثار موجة استياء داخل الأوساط السياسية التركمانية”. 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *