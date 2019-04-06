نائب:قائممقام الموصل رأس الفساد

نائب:قائممقام الموصل رأس الفساد
آخر تحديث:

الموصل/شبكة أخبار العراق- اتهم النائب عن محافظة نينوى منصور المرعيد، السبت، قائممقام الموصل زهير الأعرجي بأنه شريكا اساسيا في الفساد داخل محافظة نينوى، مشيرا إلى أن لجنة النزاهة تعمل على جمع ملفاته من اجل احالته للقضاء.وقال المرعيد، في بيان ، إن “قائممقام الموصل زهير الأعرجي شريك أساسي بالفساد وضالع بجميع اشكال الفساد داخل محافظة نينوى”.وأضاف، أن “لجنة النزاهة النيابية تعمل على جمع ملفات فساد الأعرجي وإحالتها إلى هيئة النزاهة والقضاء”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *