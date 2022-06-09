نائب:قانون الأمن الغذائي مخالف للدستور

نائب:قانون الأمن الغذائي مخالف للدستور
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن تحالف الفتح فراس المسلماوي، الخميس، انه بعد تمرير قانون الأمن الغذائي، فإن قرار الطعن في المحكمة الأتحادية سيكون له بالمرصاد.وقال المسلماوي في حديث صحفي، إن “قرار المحكمة الاتحادية واضح منذ البداية كونها لا تسمح بتشريع قوانين تحتوي على مبالغ طائلة وشبهات فساد كثيرة، وان إقراره من قبل البرلمان سيتم الطعن به من قبل المحكمة الإتحادية”. مبينا انها “ستصدر نفس القرار الذي أصدرته سابقا”.وأضاف، أن “حكومة الكاظمي يفترض ان تؤدي الأعمال الضرورية من غذاء وماء ودواء وقضايا الكهرباء، وفق صرف 12/1 من موازنة العام الماضي والتي تبلغ 116 تريليون، وان تمرير القانون من قبل مجلس النواب امر مخالف للدستور ايضا” موضحا، انه “في الأيام المقبلة سيقدم عدد من النواب دعاوى قضائية للطعن في قانون الأمن الغذائي”.وكان مجلس النواب قد رفع جلسته التي عقدها امس الاربعاء للتصويت على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، وبإجمالي 25 تريليون دينار، وأعلنت أطراف سياسية مقاطعتها جلسة التصويت، عازية ذلك الى مخالفته للقانون والدستور العراقي.

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