نائب:قانون الأمن الغذائي ولد أعرجاً

نائب:قانون الأمن الغذائي ولد أعرجاً
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو مجلس النواب عن محافظة البصرة علي عبد الستار، الأربعاء، أن قانون الأمن الغذائي ولد ميتا، مبينا ان القانون لم يمنح المحافظة حقها من التخصيصات المالية رغم خصوصية المحافظة بسبب وضعها المالي والإنساني والخدمي.وقال عبد الستار في تصريح صحفي، إن “التخصيصات المالية المحددة للبصرة دون استحقاق المحافظة في قانون الأمن الغذائي”، مبينا أن “البصرة تقدم مساهمة مالية 90 % من موازنة العراق الاتحادية”.وأضاف، أن “قانون الأمن الغذائي ولد اعرجا وليس متكامل ولم يعطي البصرة استحقاقها من التخصيصات المالية”، مشيرا الى أن “البصرة لم تنصف لا من حيث الخدمات ولا من حيث تشغيل البطالة وإنهاء المعاناة وكذلك استحقاقها من البترودولار”.وكانت النائبة عن كتلة الصادقون النيابية سهيلة السلطاني وصفت في تصريح سابق، أن الدور الرقابي لمجلس النواب بالمعطل ، مشيرة إلى أنه لا توجد رقابة على خطوات تطبيق قانون الأمن الغذائي الذي صوت عليه مجلس النواب.

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