نائب:قانون الاقتراض سيمر بمبلغ من 10 -15 ترليون دينار فقط

نائب:قانون الاقتراض سيمر بمبلغ من 10 -15 ترليون دينار فقط
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد النائب عدي شعلان ابو الجون، السبت، وجود توافق نيابي بنسبة 90% على تمرير قانون الاقتراض اذا حدد بمبالغ معينة.وقال ابو الجون، في حديث صحفي،ان “قانون تمويل العجز المالي (الاقتراض) سيمرر في مجلس النواب ولكن وفق رؤية وطرح المجلس وليس الحكومة  لان الاخيرة طرحت مبالغ كبيرة جدا”.واضاف ابو الجون،ان “هناك توافقا نيابيا بنسبة 90% على تمرير قانون الاقتراض اذا كانت مبالع الاقتراض تتراوح من 10-15 ترليون دينار فقط من اجل الاسراع بتسديد رواتب موظفي الدولة العراقية وبقية النفقات الاخرى”.وابدت اللجنة المالية البرلمانية، السبت (7 تشرين الثاني 2020)، اعتراضها على عدم تقديم مشروع قانون موازنة العام الجاري.وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان، في بيان مقتضب ، إن “اللجنة المالية النيابية أبدت اعتراضها على عدم تقديم مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2020 خلافاً لقانون الادارة المالية الاتحادية”.وأكدت اللجنة المالية، “الحرص على تمرير قانون الاقتراض بالشكل الذي يضمن صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية والنفقات الاخرى واجراء الاصلاحات المالية والاقتصادية من قبل الحكومة”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *