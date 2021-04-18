نائب:قانون الانتخابات بحاجة إلى تعديل

نائب:قانون الانتخابات بحاجة إلى تعديل
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكدت عضو مجلس النواب منار عبد المطلب، الأحد، أن قانون الانتخابات الجديد بحاجة لتعديلات طفيفة للحد من التجاذبات السياسية.وقالت عبد المطلب في تصريح صحفي، إن “اعتماد البطاقة البايومترية يخفف من وطأة الخلاف بين القوى السياسية”، مضيفة أن “تعديل قانون الانتخابات بشكل طفيف يمكن ان يحد من شدة التجاذبات السياسية”.وأشارت إلى أن “المشكلة الرئيسية هي في كيفية اعتماد البايومترية في الانتخابات المبكرة”، لافتة إلى ان “تعديل بعض مواد قانون الانتخابات خطوة ضرورية في اتجاه إفراز برلمان قوي قادر على تشكيل حكومة قوية”.وكان قد  عبر  النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي ، في تصريح سابق عن مخاوفه من استخدام بعض الأطراف السياسية البرلمان لتصفية الحسابات والعودة إلى أسلوب التسقيط السياسي استعدادا للانتخابات المبكرة.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *