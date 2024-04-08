نائب:قانون العفو العام ستكون مواده محددة ومشروطة

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وزارة النفط تعلن عن تشغيل خط نفطي مباشر من كركوك إلى جيهان التركي
نائب:عدم اتمتة هيئة الضرائب يعني أستمرار سرقة المال العام
رئاسة الإقليم تعلن عن تقدم في توطين رواتب الموظفين بالإتفاق مع بغداد
اكاديمي بالاقتصاد الدولي:الفشل والفساد والتبعية وراء تدمير العراق اقتصاديا
النقد الدولي:العراق التاسع عربيا بالدين المركزي مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي
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النزاهة:مكافحة الفساد في العراق ” صعبة جداً” في ظل الحماية السياسية والميليشياوية
نائب:صرف رواتب موظفي الإقليم خلافا لقرار المحكمة الاتحادية هي “عربون زيارة السوداني إلى واشنطن”
دعاية هوائية ..حزب الدعوة:السوداني “سيفرض شروطه على بايدن” لإخراج قواته من العراق!!
إيران تثمن دور السوداني في نمو التجارة الإيرانية تجاه العراق بنسبة 30% لعام 2023
النزاهة:إلقاء القبض على مدير مصرف التنمية في ميسان لإختلاسه أكثر من (6) مليارات دينار
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