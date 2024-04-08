نائب:قانون العفو العام ستكون مواده محددة ومشروطة

نائب:قانون العفو العام ستكون مواده محددة ومشروطة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكدت عضو مجلس النواب النائب ابتسام الهلالي، الاثنين، ان بنود وفقرات قانون العام ستكون مشددة بشكل كبير ومشروطة بالنسبة للمحكومين في جرائم جنائية او غيرها ، مشددة بان القانون سوف لن يشمل المحكومين بقضايا الإرهاب او تجارة المخدرات . وقالت الهلالي في حديث صحفي، إنه “رغم الضغوط التي تمارسها بعض الأطراف لتشريع قانون العفو العام الا ان غالبية الكتل السياسية لن ترضخ لتلك الضغوط  وتعمل على انضاج مشروع القانون بشكل لايسمح للإرهابيين شمولهم بالقانون”.وأضافت ان ” التريث والتأخير بتقديمه للمناقشة والتصويت لاجل الحفاظ على  الحقوق القانونية والإنسانية لعوائل الضحايا الخاصة  بجرائم قتل جنائية ، حيث سيتم وضع شروط مشددة مع فرض وجود تنازل شخصي ودون اكراه او ضغط عن المحكومين بتلك الجرائم “. وشددت الهلالي، على ان “بنود القانون سوف لن ولم يشمل فيها أي محكوم بجريمة الإرهاب او الاتجار بالمخدرات “، مشيرة الى ان ” مشروع القانون سيدرج في جلسات الفصل التشريعي الجاري” 

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