نائب:قانون انتخابات “سانت ليغو” مرفوض شعبيا وقسم من النواب

نائب:قانون انتخابات “سانت ليغو” مرفوض شعبيا وقسم من النواب
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- رجح عضو لجنة الأقاليم والمحافظات محمد الشمري، الاثنين، تأجيل مناقشة مقترح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم ( 12 ) لسنة 2018 . عازيا ذلك رفض من بعض المستقلين. وقال الشمري في حديث  صحفي، أنه “من المؤمل تأجيل مناقشة قانون المحافظات إلى يوم غد لإعطاء فرصة أوسع لرؤساء الكتل السياسية للنقاش حول آلية القانون “. وأضاف أن ” القانون بحاجة الى مزيد من الحوارات والنقاشات حول العديد من القضايا المرتبطة به خاصة ومن ثم المضي بتشريع القانون داخل أروقة مجلس النواب “. وأشار إلى ان “هناك محاولات لإقناع الرافضين لمشروع قانون الانتخابات والاتفاق حول آلية معينة للمضي بتشريع القانون داخل أروقة مجلس النواب “. وكان عضو ائتلاف دولة القانون كاظم علي، قد بين أسباب رفض نظام الدوائر المتعددة في قانون الانتخابات، لافتا الى ان هذا النظام أضر بالكثير من الناخبين ولم يأت بشخصيات ممثلة لشريحة كبيرة من الشعب.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *