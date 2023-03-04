نائب:قانون “سانت ليغو”الانتخابي سيمر بدون أعتراض

نائب:قانون “سانت ليغو”الانتخابي سيمر بدون أعتراض
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب المستقل سجاد سالم، اليوم السبت، أن القراءة الثانية لمشروع تعديل قانون الانتخابات، ستمضي خلال جلسة البرلمان، المقرر عقدها اليوم.وقال سالم في حديث صحفي، إن “النواب المستقلين داخل مجلس النواب، لديهم الكثير من الملاحظات حول فقرات مشروع تعديل قانون الانتخابات”، مبينا أنه “سيتم طرح هذه النقاط ومناقشتها خلال جلسة البرلمان، خصوصاً ان المناقشة والتعديل على القانون، تكون بعد القراءة الثانية”.وأضاف أن “القراءة الثانية لمشروع تعديل قانون الانتخابات، ربما ستمضي خلال جلسة البرلمان، المقرر عقدها اليوم”.وأِشار عضو مجلس النواب، إلى أن “الاتفاق على مقاطعة الجلسة من قبل النواب المستقلين والقوى السياسية الناشئة، لم يتم لغاية الان، ولهذا ستمضي القراءة الثانية من أجل طرح ما لدينا من ملاحظات والعمل على تعديل فقرات القانون خلال الأيام المقبلة”.

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