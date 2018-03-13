نائب:قانون مصادرة أموال وعقارات النظام السابق صوت عليه مجلس النواب

نائب:قانون مصادرة أموال وعقارات النظام السابق صوت عليه مجلس النواب
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن كتلة الوطنية، حامد المطلك، اليوم الثلاثاء، ان الضجة التي اثيرت حول قانون مصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة للبعض جاء لاغراض انتخابية ودعائية ومزايدات سياسية.وقال المطلك في مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان”، ان “الكثير اثير حول موضوع القانون 72 لمصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة للبعض”، مبينا انه “شيئا من هذا الكلام هو هادف وصادق، ولكن البعض منه لاغراض انتخابية ودعائية ومزايدات سياسية”.واضاف ان “هذا القانون لا تتحمله هيئة المساءلة والعادلة فقط لان القانون ارسل اليها بعد التصويت عليه من قبل مجلس النواب كما ان ليس كل من كان حاضرا داخل الجلسة صوت على القانون بالموافقة”.واوضح المطلك ان “ما نقوله بوضوح ان قانون المساءلة قد تقادم عليه الزمن ولابد من اعادة النظر فيه واعادته الى القضاء لكي يتم التدقيق والحكم على المتجاوز والسارق بما يستحق ولايمكن استمراره طريقا او اسلوبا للمتاجرة والمزايدات وتمزيق المجتمع”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *