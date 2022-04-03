نائب:”قد” نشهد إنفراجا سياسياً خلال الأيام المقبلة

نائب:”قد” نشهد إنفراجا سياسياً خلال الأيام المقبلة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال القيادي في ائتلاف المالكي النائب محمد الصيهود، الاحد، إن “جلسة انتخاب رئيس الجمهورية تعقد بتحقيق النصاب القانوني بحضور 220 نائبا، واضاف في حديث صحفي له ، إن الاطار التنسيقي بدء بالتحرك على القوى السياسية لعقد الجلسة خلال الايام المقبلة”.وأضاف أن “الإطار يسعى الآن لتشكيل الحكومة وتوافق الكتل السياسية لانتخاب رئيس الجمهورية وفق سيناريو جديد”، منوها إلى أن “السيناريو القديم المتبنى من قبل التحالف الثلاثي انتهى بعد فشلهم بعقد جلستين لانتخاب رئيس الجمهورية”.وتابع الصيهود، أن “السيناريو الجديد يجب أن يكون باتفاق أركان القوى الشيعية المتمثلة بالاطار التنسيقي والكتلة الصدرية لتشكيل الكتلة الأكبر، وإذا لم يحصل ذلك سندفع باتجاه اتفاق الأحزاب الكردية على مرشح موحد لمنصب رئيس الجمهورية”.وبين النائب عن دولة القانون “قد نشهد خلال الايام المقبلة لقاء مرتقباً بين قيادة الإطار التنسيقي والكتلة الصدرية للخروج من الانسداد السياسي وتشكيل الحكومة المقبلة”.

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