نائب:قرار أمريكي بمنع عبد المهدي من زيارتها

نائب:قرار أمريكي بمنع عبد المهدي من زيارتها
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بغداد/شبكة أخبار العراق- رجح عضو البرلمان، عن تيار الحكمة علي البديري، الأربعاء، إلغاء زيارة عبدالمهدي بقرار أمريكي.وأشار البديري، إلى “وجود احتمال بأن تكون الزيارة قد ألغيت بقرار أميركي كتعبير بأنهم (الأميركيين) غير راضين عن عبد المهدي لأنه مرتبط إيرانيا وعزز دور ميليشيات الحشد الشعبي”، مستدركا: “هذا احتمال وارد جداً”.وأضاف، أن “هذه الزيارة لو تمت فإنها ستكون مهمة جداً، لكن هناك مشاكل بين الكتل السياسية بشأنها”.ولفت البديري، إلى أن “بعض القوى تريد إصدار قرارات تتعلق بالقوات الأميركية في العراق وكيفية إخراجها”.وتابع، أن “عبد المهدي يحاول إرضاء هذه الكتل وتجنّب الدخول في مشاكل معها في حال زار واشنطن”.وبين البديري، أن “موقف رئيس الحكومة من قصف مقرات “الحشد الشعبي” غير واضح ومتردد، ولغاية الآن لم يعطِ القائد العام للقوات المسلحة رأيه الصريح بهذا الموضوع”، مؤكداً “وجود ضغط من قبل كتل سياسية لمعرفة رأي رئيس الوزراء بهذا الشأن”.

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