نائب:قرار الكاظمي برفع سعر صرف الدولار ضد الشعب

نائب:قرار الكاظمي برفع سعر صرف الدولار ضد الشعب
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بغداد/شبكة أخبار العراق- طالب عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون، سلام الشمري، الإثنين، الحكومة بخطوات سريعة لايقاف الارتفاع المستمر باسعار المواد الاساسية بشكل خاص.وقال الشمري، في بيان ، ان “تغيير سعر صرف العملة الاجنبية خطوة مستعجلة وغير محسوبة النتائج والدليل الرفض الشعبي المستمر لهذه الخطوة وما اعقبها من ارتفاع مستمر لمعظم المواد الاساسية”.واضاف، أن “الحكومة لم تقدم لحد الان باي خطوة تجاه تخفيف التاثير السلبي لهذا الارتفاع بل لاتزال بموقف المتفرج للتاثيرات السلبية لما قامت به”، متسائلا: “ما النتائج الايجابية لتغيير سعر الصرف على المواطن والقطاع الاقتصادي؟”.واوضح ان “الحكومة ورغم المناشدات الشعبية والعديد من النواب والقوى السياسية بضرورة العمل السريع على تصحيح الوضع الا انها للاسف لاتزال على موقفها المسبب الضرر الكبير للمواطنين”.

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