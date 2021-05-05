نائب:قرار اللجنة التحقيقية بحادثة مستشفى أبن الخطيب “جاملت” وزير الصحة

نائب:قرار اللجنة التحقيقية بحادثة مستشفى أبن الخطيب “جاملت” وزير الصحة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعتبرت عضو مجلس النواب ندى شاكر جودت , الأربعاء , ان قرارات اللجنة التحقيقية الخاصة بحادثة حريق مستشفى ابن الخطيب لم تكن بمستوى الحادث وقد اقتصرت على عقوبات شخصية وفردية لعدد من المسؤولين المعنيين، مبينة ان القرارات جاملت وزير الصحة دون ان تقوم باقالته بل نصحته بتقديم استقالة .وقالت جودت في تصريح صحفي،, ان ” قرارات اللجنة التحقيقية الخاصة بحادثة حريق مستشفى ابن الخطيب لم تكن بالمستوى الحدث الكبير الذي هز الإنسانية ليس في العراق بل في بقية بلدان العالم ” .وأضافت ان ” العقوبات اقتصرت على معاقبة اشخاص محددين من خلال اعقائهم من مناصبهم فقط , فضلا عن انها جاملت وزير الصحة دون ان تقوم باقالته بل نصحته بتقديم استقالة”.وكان مجلس الوزراء صوت  امس الثلاثاء على توصيات اللجنة التحقيقية المؤلفة بموجب قرار مجلس الوزراء بشأن حادث حريق مستشفى ابن الخطيب، التي تضمنت فرض عدة عقوبات انضباطية بحق مدير المستشفى ومعاونه الإداري ومسؤول الدفاع المدني وإعفائهم من مناصبهم وتنزيل مدير المستشفى درجة وظيفية, كما تضمنت القرارات إعفاء مدير عام صحة الرصافة من منصبه، وإنهاء ايقاف وزير الصحة ومحافظ بغداد.

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