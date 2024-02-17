نائب:قرار غلق مكتب “يونامي” في العراق قرار حكومي إطاري

نائب:قرار غلق مكتب “يونامي” في العراق قرار حكومي إطاري
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- هاجمت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان، اليوم السبت (17 شباط 2024)، بعثة الأمم المتحدة في العراق “يونامي”، فيما أشارت إلى أنها لعبت أدوارًا ليست من صلاحياتها في العراق.وقال عضو اللجنة النائب عامر العامري في حديث صحفي، إنّ “اوضاع العراق الاستثنائية وارتباطه ببعض القرارات الدولية هي من كانت وراء وجود بعثة يونامي في بغداد لغرض المتابعة والمراقبة وفق صلاحيات محددة لكن التدخل في شؤونه الداخلية خاصة الملف السياسي يمثل تجاوزًا لصلاحياتها وهذا ما لايختلف عليه اثنان”.وأضاف، أنه “لايمكن تحديد مدى لعب اليونامي ادوارا خارج صلاحياتها في العراق لكن المؤكد انها لعبت هذه الأدوار، وبالتالي فأن انهاء دورها رهن قرار بغداد وليس دولًا اخرى”.

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