نائب:قوانين العفو العام والنفط والغاز والمحكمة الاتحادية لا يمكن المضي بها دون التوافق السياسي

نائب:قوانين العفو العام والنفط والغاز والمحكمة الاتحادية لا يمكن المضي بها دون التوافق السياسي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد النائب سالم العنبكي، اليوم الاحد، ان التوافقات السياسية هي من تحسم مصير 3 قوانين مهمة في البرلمان.وقال العنبكي في حديث صحفي، ان “التوافقات السياسية باتت منذ عدة دورات جزء من اليات طرح مشاريع القوانين في مجلس النواب للقراءة الاولى والثانية قبل التصويت وبخلافه يصبح المضي بها صعبا ومعقدا في ذات الوقت”.واضاف، ان “قوانين العفو العام والنفط والغاز والمحكمة الاتحادية لا يمكن المضي بها دون توافقات سياسية لافتا الى ان” الامر يحتاج الى المزيد من الوقت “.واشار الى ان” هناك توافق سياسي على المضي بالقوانين المهمة وفق سياقات تلبي المصلحة العامة خاصة وان تاخيرها يضر ويؤخر حسم ملفات مهمة مثل قانون النفط والغاز”.وتشكل التوافقات جزء من اليات تمرير القوانين من خلال التصويت في مجلس النواب والتي تسببت في تاخير حسم بعض القوانين لدورات عدة ومنها النفط والغاز”.

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