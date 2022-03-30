نائب:قوى الاطار التنسيقي وحلفائه مازالوا مصرّين على مقاطعة جلسة انتخاب رئيس الجمهورية

نائب:قوى الاطار التنسيقي وحلفائه مازالوا مصرّين على مقاطعة جلسة انتخاب رئيس الجمهورية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد ائتلاف دولة القانون , الأربعاء , ان قوى الاطار التنسيقي وحلفائه مازالوا مصرّين بمقاطعة جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بسبب عدم حصول أي متغيرات مابين جلسة السبت وجلسة اليوم.وقال عضو الائتلاف النائب عارف الحمامي في تصريح  صحفي , ان ” جلسة اليوم سوف لن يتم فيها تحقيق النصاب القانوني بسبب عدم حصول أي متغيرات مابين جلسة السبت وجلسة اليوم ولن يتم خلالها فتح باب التفاهمات بين قوى المكون الشيعي المتمثلة بالاطار التنسيقي والتيار الصدري وكذلك بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي بشان الاتفاق على مرشح رئاسة الجمهورية ” .وأضاف ان “الأمور مازالت معقدة وان السبيل الوحيد لحدوث متغيرات لابد من حصول اتفاق شيعي بالكامل وتشكيل الكتلة الأكثر عددا والاتفاق على شخصية محددة لرئاسة الحكومة المقبلة ” .وأوضح الحمامي ان “عددا من نواب السنة وامتداد والمستقليين ممن حضروا جلسة السبت الماضي سوف يقاطعوا جلسة اليوم بسبب ضغوطات من الشارع ” , مرجحا ان  ” يتم تأجيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الى الخامس من شهر نيسان المقبل  وبالتالي سندخل اليوم في خيارات صعبة ” . 

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