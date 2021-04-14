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القانونية النيابية تستبعد إجراء تعديل على قانون الانتخابات وعدم الاعتماد على البطاقة البايومترية
نائب:قوى سياسية مرتبطة بالكويت وإيران تمنع إنجاز مشروع ميناء الفاو
البنك المركزي يقرر زيادة مبيعاته من العملة الصعبة لبنوك ومصارف وشركات القوى الشيعية المتنفذة
حكومة الإقليم تنفي استهداف مركزاً للموساد في أربيل
الاحتلال..روحاني لصالح:اقتصاد العراق جزء من الاقتصاد الإيراني !!
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نائب:قوى سياسية مرتبطة بالكويت وإيران تمنع إنجاز مشروع ميناء الفاو
البنك المركزي يقرر زيادة مبيعاته من العملة الصعبة لبنوك ومصارف وشركات القوى الشيعية المتنفذة
الاحتلال..روحاني لصالح:اقتصاد العراق جزء من الاقتصاد الإيراني !!
نائب كردي:12 ألف موظف يتسلمون رواتب درجات خاصة في الإقليم بشكل غير قانوني
دعاية انتخابية..تحالف الفتح:س”نعمل” على تخفيض سعر صرف الدولار
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شركة أمريكية متعاقدة مع البنتاغون تمول ميليشيات الحشد عن طريق الفياض والعامري
خراب العراق يتحمله الصدر والعامري ومن جاء من قبلهما لرئاسة الوزراء
إيران تمنع الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج العربي
نائب:الحكومة تستقطع من رواتب الموظفين والمتقاعدين ووزارة النفط تهدر أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً
انسحابات من حزب الدعوة بسبب سيطرة أسرة المالكي وسرقتها لأموال العراق
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الكاظمي تحت أمرة ميليشيا الحشد والفشل المستمر
لامستقبل للعراق في ظل الحكم الشيعي الولائي
65 مليار دولار العجز في الموازنة وانكماش اقتصادي بنسبة 12% في ظل نظام متأزم
فورين بوليسي:العراق ماض نحو الانهيار والحرب الأهلية بسبب الارتباط الإيراني والفساد
عندما يُهان القائد العام من قبل ميليشيا الحشد لاقيمة للجيش العراقي
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