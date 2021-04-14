نائب:قوى سياسية مرتبطة بالكويت وإيران تمنع إنجاز مشروع ميناء الفاو

نائب:قوى سياسية مرتبطة بالكويت وإيران تمنع إنجاز مشروع ميناء الفاو
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن تحالف سائرون بدر الزيادي، الاربعاء، عن وجود ضغوط خارجية لمنع العراق من انجاز مشروع ميناء الفاو الكبير، داعيا الحكومة الى قطع الطريق امام القوى السياسية التي ترغب في استثمار الانجاز.وقال الزيادي في تصريح صحفي،ان “الحكومة مطالبة بابعاد التدخلات السياسية عن انجاز المشاريع الاستراتيجية سيما ميناء الفاو”.واضاف ان “قوى خارجية ترغب في تعطيل ميناء الفاو وقد دفعت باتجاه الغاء المشروع باي طريق لابقاء احتكار الموانئ المستخدمة في المنطقة”، مبينا ان “ميناء الفاو سيغير الى الابد وجه البصرة وسيحولها الى وجهة اقتصادية لا يمكن الاستهانة فيها بالمنطقة “.يذكر أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي كان قد وضع، الأحد الماضي، حجر الأساس لمشروع ميناء الفاو الكبير.وفي السياق نفسه افاد مصدر سياسي مطلع اليوم الأربعاء، أن هادي العامري وعمار الحكيم ومحمد الحلبوسي ونوري المالكي استلموا رشاوي بملايين الدولارات من الكويت لمنع انشاء ميناء الفاو وفي حال انجازه عليهم إعادة تلك المبالغ فيما القوى الميليشياوية بأمر إيراني تشارك في عرقلة هذا المشروع الكبير الذي يخدم العراق وأهله.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *