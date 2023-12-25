نائب:قيادة الإطار تبلغ النائب(عامر العامري)بإشغال منصب محافظ البصرة

نائب:قيادة الإطار تبلغ النائب(عامر العامري)بإشغال منصب محافظ البصرة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف ائتلاف الأساس النائب مصطفى سند، الاثنين، عن توجه الاطار التنسيقي لعدم منح اسعد العيداني منصب محافظ البصرة خلال الدورة الحالية. وقال سند في حوار متلفز ، إن “تحالف تصميم استفاد من الندية السياسية لكسب الأصوات وان رئيسه أسعد العيداني خسر الانتخابات مرتين سابقا”. وأضاف ان ” العيداني مرشح خاسر تولى محافظة البصرة باتفاق سياسي وقد ابلغ الإطار عامر الفايز العامري بأخذ منصب محافظ البصرة مقابل استبعاد العيداني “.وأوضح ان “حزب تقدم ليس الاول في بغداد حيث سيكون تحالف نبني في المركز الأول وهو من يتحمل مسؤولية تشكيل الحكومة المحلية في العاصمة”.

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