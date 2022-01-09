نائب:كتلة” تصميم”ستتحالف مع الإطار التنسيقي

نائب:كتلة” تصميم”ستتحالف مع الإطار التنسيقي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- رجح النائب عن الإطار التنسيقي علي تركي الجمالي، الأحد، انضمام كتلة تصميم لتحالف الإطار لتشكيل الكتلة الأكبر، نافيا تقديم طلب رسمي بشأن تأجيل الجلسة.وقال الجمالي في تصريح صحفي، إن “كتلة تصميم قد تنضم الى الاطار التنسيقي لتشكيل الكتلة الأكبر بعد إعلانها الانسحاب من كتلة (اصلاح وطن) في وقت سابق”.وأضاف، أن “اللقاءات السياسية والنيابية ماتزال مستمرة حتى الآن”، لافتا إلى أن “الإطار التنسيقي سيصل إلى تفاهمات كبيرة حول تشكيل الكتلة الأكبر”.وأشار الجمالي الى أن “الإطار التنسيقي لم يقدم حتى الآن طلب رسمي بشأن تأجيل الجلسة لغاية الساعة الثالثة عصرا”.

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