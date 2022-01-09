نائب:كتلة” تصميم”ستتحالف مع الإطار التنسيقي

آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
مصدر:الزاملي والأسدي الأوفر حظا لمنصب النائب الأول لرئيس البرلمان
العراق والمانيا يؤكدان على التعاون العسكري والأمني بين البلدين
حزب بارزاني يجدد رفضه بقاء برهم صالح بالمنصب
الإطار التنسيقي:منصب النائب الأول لرئيس البرلمان لم يحسم لغاية الأن
مصدر سياسي:الحلبوسي منح الخنجر مناصب سيادية ووزارات مقابل الرئاسة البرلمانية!
-
- عربية ودولية
- اراء ومقالات
- اقتصادية
- رياضية
- تحقيقات
إيران وأحزابها وميليشياتها وراء تدمير المجتمع العراقي بالمخدرات
قطع المياه عن العراق من قبل إيران وتركيا جراء حكم الخونة واللصوص وإطلاق خزين السدود ليس حلاً
الصدر:سنشكل حكومة أغلبية وطنية ولاأتلقى أوامر من الخارج
تيار الحكيم:نسعى لتشكيل حكومة “مؤقتة” لإجراء انتخابات مبكرة !!
لاعب كرة عراقي يلقي بنفسه للموت من اجل انقاذارواح سويديين من موت محقق
-
- متابعات خاصة
لا شرقية ولا غربية..الحكومة المقبلة بتحالف التيار الصدري والإطار الإيراني!!
50% من الشعب العراقي جائع بسبب الفشل والفساد والنفوذ الإيراني
تقرير أمريكي استقصائي يفضح فساد العائلة البارزانية
تقرير أمريكي: لن يستقر العراق بوجود النفوذ الإيراني وحشدها الشعبي وأحزابه
شيعة العراق لقنوا الحشد الشعبي وأحزابه درساً قاسياً في الانتخابات
-
- منوعات
- صورة وتعليق
- اذاعة INN