نائب:كتل سنية وشيعية تسعى لإجراء الانتخابات في عام 2022 لمصالح حزبية وشخصية

نائب:كتل سنية وشيعية تسعى لإجراء الانتخابات في عام 2022 لمصالح حزبية وشخصية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- حدد رئيس كتلة الرافدين النيابية، يونادم كنا، اليوم الاثنين، شرطاً لحل مجلس النواب قبل إجراء الانتخابات المبكرة، المقررة في العاشر من شهر تشرين الأول المقبل.وقال كنا في حديث في حديث صحفي: “لا يمكن حل مجلس النواب قبل إنجاز تشريع قانون أو تعديل قانون المحكمة الاتحادية من أجل إكمال متطلبات عملية إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في موعدها”.وأضاف، أن “موضوع المحكمة الاتحادية ما تزال الاشكالات قائمة حوله وهناك مساع برلمانية حقيقية لحسم هذا الملف”.وتابع رئيس الكتلة النيابية، أن “أعضاء البرلمان يمكن أن يسبقوا رئيس الوزراء بجمع تواقيع 110 نواب ليقدموا طلب حل المجلس من أجل إجراء الانتخابات”.وأكد أن “الكثير من الكتل السياسية مع حل البرلمان والتوجه نحو الانتخابات المبكرة، لكن هناك كتل سياسية  سنية وشيعية مستفيدة خلف الكواليس ترفض وترغب باستمرار عمل المجلس حتى نهاية الدورة البرلمانية الحالية”.وكانت حكومة الكاظمي، قد أعلنت في وقت سابق عن تحديد العاشر من شهر تشرين الأول موعداً جديداً لإجراء الانتخابات المبكرة، بعد تأجيلها من قبل المفوضية العليا للانتخابات.

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