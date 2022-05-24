نائب:كتل سياسية تدعم الانسداد السياسي لبقاء حكومة الكاظمي

نائب:كتل سياسية تدعم الانسداد السياسي لبقاء حكومة الكاظمي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود،الثلاثاء، ان هناك كتل سياسية تعول على الانسداد السياسي الحاصل حالياً.وقال الصيهود في حديث صحفي، أن “بعد قرار المحكمة الاتحادية الاخير والذي حدد صلاحيات حكومة تصريف الاعمال الا انه اصر على توزيع المناصب والعقود والمشاريع لان هنالك كتل سياسية تعول على بقاء هذه الحكومة ولايمكن لها البقاء الا بالانسداد السياسي”.واضاف أن “المبادرات السياسية، والتقارب بين مبادرة الاطار التنسيقي والنواب المستقلين قد تكون هنالك انفراجة سياسية بقادم الايام”.

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