نائب:كتل سياسية تسعى للعمل بالبطاقة الإلكترونية لتزوير الانتخابات

نائب:كتل سياسية تسعى للعمل بالبطاقة الإلكترونية لتزوير الانتخابات
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف النائب في البرلمان، قاسم الفهداوي، (اليوم السبت 26/9/2020)، عن اتفاق جرى بين أربع كتل رئيسية داخل مجلس النواب، بمقاطعة الانتخابات القادمة إذا جرت وفق نظام بطاقة الناخب الالكترونية.وقال الفهداوي، في حديث متلفز، ان “من غير المتوقع ان تعقد جلسة اليوم، بسبب اختلال النصاب القانوني، واستمرار الخلافات السياسية على قانون الانتخابات وفقرة الدوائر المتعددة”.وبين ان “هناك توجه سياسي بالعمل ضد العمل بالنظام البايوميتري، والإبقاء على نظام بطاقة الناخب الالكترونية”، مشيرا الى ان “الانتخابات القادمة ستفرز حكومة (اشد فساداً)، من سابقاتها اذا ما ابقي العمل بالنظام الالكتروني”.ولفت “هناك أربع كتل رئيسية (سنية)، داخل مجلس النواب اتفقت على مقاطعة الانتخابات القادمة اذا ما لم تجري وفق النظام البايوميتري”.

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