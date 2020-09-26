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بدفع فلوس من الحلبوسي..ما يسمى مجلس أعيان الفلوجة يرفض تقسيم القضاء إلى دوائر انتخابية!!
نائب:كتل سياسية تسعى للعمل بالبطاقة الإلكترونية لتزوير الانتخابات
ائتلاف النصر يقترح تقسيم العراق إلى 80 دائرة انتخابية
مصدر حكومي:إرسال أكثر من 320 مليار دينار إلى الإقليم مخصصة لرواتب الموظفين
الى السيد مصطفى الكاظمي حدث العاقل بما لايعقل
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مصدر حكومي:إرسال أكثر من 320 مليار دينار إلى الإقليم مخصصة لرواتب الموظفين
صالح:الأيام المقبلة ستشهد ضعفا بالقوة الشرائية للفرد وتعرض الاقتصاد العام إلى الركود
هيأة الإعلام والإتصالات ترحب بتشكيل شركة إتصالات وطنية
نائب كردي يستبعد اتفاق نفطي بين بغداد وأربيل
نائب:زعماء كتل سياسية متورطين في ملف فساد “الكي كارد”
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نواب:الخلافات السياسية وراء تعطيل إقرار القوانين المهمة
الخونة يتحالفون مجدداً للفوز بالانتخابات القادمة من أجل إيران
بدون حل الحشد الشعبي الانتخابات القادمة غير نزيهة
بدون مشروع استراتيجي أمريكي واضح في العراق لمواجهة النفوذ الإيراني لافائدة من الحوار معها
الحوار الأمريكي العراقي في ظل حكومة التبعية..مصالح البلاد أسبقية متأخرة
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هل يستطيع الكاظمي إلقاء القبض على حيتان الفساد في مقدمتهم المالكي؟
تحجيم الدور الإيراني في العراق بداية الانفتاح الكبير حتى مع إسرائيل
زيارة الكاظمي إلى واشنطن هل تخلّص العراق من النفوذ الإيراني
تقرير أمريكي:الكاظمي ليس لديه القدرة على مواجهة الحشد الولائي
مقاومة النفوذ الإيراني من أسبقيات الشعب العراقي
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