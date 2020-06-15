نائب:كتل سياسية تطالب بإعادة النظر في قانون الانتخابات

نائب:كتل سياسية تطالب بإعادة النظر في قانون الانتخابات
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت عضو مجلس النواب ندى شاكر جودت , الاثنين , عن الكتل السياسية التي جمعت تواقيع لاعادة النظر في قانون الانتخابات الجديد , مبينة ان هذه الكتل تطالب بجعل المحافظة دائرة انتخابية واحدة .وقالت جودت في تصريح صحفي , ان ” قانون الانتخابات الجديد الذي صوت عليه البرلمان كان في ظروف أجبرت اغلب الكتل السياسية على تمريره بعد ان تم تهديدهم من قبل رئيس المجلس محمد الحلبوسي بعرض اعتراضهم على ان يكون القضاء دائرة انتخابية محددة للمتظاهرين ” .وأضافت ان ” الكتل من دولة القانون والحكمة والنصر والأحزاب الكردستانية وعدد من النواب المستقلين جمعوا تواقيع لاعادة النظر بقانون الانتخابات حيث تم تقديمه لرئاسة مجلس النواب ” .وحذرت جودت من “الإبقاء على هذا القانون حيث انه سيعمق العنصرية والطائفية والمناطقية وكذلك سيتم استئثار كتلة او كتلتين بمقاعد البرلمان المقبل وبالتالي سيعمق تمزيق بنية المجتمع العراقي ”.

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