نائب:كتل سياسية وراء إيقاف استجواب الوزراء

نائب:كتل سياسية وراء إيقاف استجواب الوزراء
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اتهم النائب عن دولة القانون كاطع الركابي، اليوم السبت، كتل داخل مجلس النواب، بمخالفة القانون لإيقاف استجواب الوزراء، مشيرا الى ان هذه الكتل تمنع عقد جلسة مجلس النواب ليوم غد.وقال الركابي في حديث صحفي، ان “جلسة البرلمان مفترض ان تعقد غدا لكن بعض الكتل قد تمنع عقد الجلسات وذلك لايقاف الاستجوابات الخاصة بالوزراء، وهذا مخالف للقانون لان الاستجوابات لم تكن من فراغ وانما جاءت من خلال ملفات مثبتة على الوزراء”.واضاف، انه، ما وصلنا اليه، ان، كتلا سياسية لا تدافع عن الحق، وتبقي على الفاسد، مشيرا الى ان “رئاسة البرلمان لم توافق على الاستجواب ان لم تلمس الدليل على وجود خروقات ضد بعض الوزراء”.

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