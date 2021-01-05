نائب:كل وعود الكاظمي هي “كذب”

نائب:كل وعود الكاظمي هي “كذب”
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- استبعد النائب عن محافظة البصرة، فالح الخزعلي، الثلاثاء، إجراء الانتخابات المبكرة في الـ 6 من حزيران المقبل.وقال الخزعلي، في تغريدة له على منصة تويتر، أن “الانتخابات المبكرة التي من المؤمل ان تجرى في 6 حزيران 2021، لاتتحقق”، متهماً الحكومة بالكذب.واضاف الخزعلي، ان كل الوعود من الحكومة ورئيسها وأغلب القوى السياسية وخاصة المطالبة بالأصلاح والتغيير، كذب على “الشعب المظلوم أي بمعنى أستمرار الوجع العراقي”،(كيفما تكونوا يولى عليكم).هذا، واكد النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، محمد شاكر، في وقت سابق، أن أغلب الكتل السياسية تذهب باتجاه تأجيل الانتخابات المبكرة المقررة في حزيران المقبل إلى نهاية تشرين الأول 2021، لعدة اعتبارات. 

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