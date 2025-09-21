نائب:كيف لحكومة فاشلة إطلاق رؤيتها لربع قرن وهي عاجزة عن تأمين الرواتب الشهرية؟!

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقد النائب الاطاري، رائد المالكي، اليوم الاحد، بشدة أداء الحكومة لعجزها عن إدارة ملف موازنة سنة واحدة، مشككاً في إطلاقها لرؤية تمتد لـ25 عاماً.وقال المالكي في بيان كيف، أنه” “كيف يمكن أن نثق بقدرة حكومة عاجزة عن إرسال جداول موازنة لسنة واحدة، وعن إطلاق علاوات وترفيعات موظفين، على تقديم رؤية استراتيجية تمتد لربع قرن؟”،وأضاف: “أي رؤية تتحدثون عنها وأنتم تحتارون كل شهر من أين تؤمنون رواتب الموظفين؟ موازنة ثلاث سنوات حولتموها إلى لعنة، فكيف يمكن أن نثق بقدرتكم على وضع وتنفيذ رؤية لـ25 سنة قادمة؟”.

