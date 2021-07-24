نائب:لاتراجع عن استجواب الكاظمي

نائب:لاتراجع عن استجواب الكاظمي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن كتلة صادقون النيابية فاضل الفتلاوي، اليوم السبت، الحراك البرلماني الهادف لاستجواب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مستمر بقوة ولا تراجع عن هذا الحراك.وقال الفتلاوي في حديث صحفي: ان “الحراك البرلماني لاستجواب الكاظمي مستمر وبقوة وتم جمع التواقيع الكافية من النواب وجمع التواقيع مستمر أيضا وهناك دعم لهذا التوجه من قبل أغلبية برلمانية”.وبين ان “هناك ملفات كثيرة سوف يواجهها الكاظمي خلال استجوابه وعلى رأسها التراجع الامني الكبير والخطير وكذلك قضية تسويف ملف إخراج القوات الاميركية من العراق، وسيكون للنواب موقف تجاه الكاظمي وفق أجوبته”.

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