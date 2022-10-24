نائب:لاتوجد توافقات سياسية حاليا لمنح الثقة لحكومة السوداني

نائب:لاتوجد توافقات سياسية حاليا لمنح الثقة لحكومة السوداني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب محمد قتيبة البياتي، الاثنين، عدم وجود جلسة لمجلس النواب يوم غد الثلاثاء.وقال البياتي في حديث صحفي، ” لن تكون هناك أي جلسة لمجلس النواب يوم غد الثلاثاء وفق المعلومات ولم يصلنا أي شي رسمي يدلل على وجود جلسة”.واضاف،ان”اي جلسة مخصصة لحسم الكابينة الوزارية لحكومة المكلف يجب ان تسبقها توافقات حيال قوائم المرشحين وهذا ما لم يحصل حتى الآن والأمر يحتاج لمزيد من الوقت من ناحية تحديد الوزارات لكل تكتل سياسي ومن ثم قوائم المرشحين “.يذكر تحالف ادارة الدولة قرر قبل أيام عقد جلسة لمجلس النواب يوم السبت الماضي إلا أنه اجلت الى اشعار اخر من اجل حسم التصويت على الكابينة الوزارية”.

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