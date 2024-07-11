نائب:لاتوجد مباحثات حقيقية لإخراج القوات الامريكية من العراق

نائب:لاتوجد مباحثات حقيقية لإخراج القوات الامريكية من العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب ياسر الحسيني، اليوم الخميس، بانه لاتوجد مباحثات حقيقية لاخراج القوات الامريكية من العراق.وقال الحسيني في حديث صحفي، ” منذ أشهر تصدر بيانات عن وجود مباحثات بين بغداد وواشنطن لاخراج قوات الاخيرة لكن السؤال اين وصلت ولماذا لم يحدد توقيت زمني واضح لبدء اخلاء القواعد العسكرية”.واضاف ان” الحقيقة التي لايراد ان تصل الى الراي العام في العراق بان كل شي متوقف وامريكا تضغط باتجاه ابقاء قواتها الى مد ابعد رغم الرفض الشعبي لوجودها خاصة مع تدخلاتها في الشأن الداخلي واستهدافها المتكرر للقوات الامنية وموقفها مع احداث غزة من خلال دعمها للكيان الصهيوني”.واشار الى ان” من يمكنه اخراج القوات الامريكية هي الارادة الشعبية للعراقيين لان ما نراه بان وقائع بان بدون ضغط جماهيري لن يكون هناك تحرك حقيقي باتجاه تحديد توقيتات زمنية لانهاء وجود تلك القوات”.يذكر ان القوات الامريكية تنتشر في قاعدتي عين الاسد والحرير وهي تضم الالاف من الجنود مع اسلحة ثقيلة وطائرات حربية”.

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