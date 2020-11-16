نائب:لاسيادة للدولة العراقية

نائب:لاسيادة للدولة العراقية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- حددت عضو مجلس النواب ندى شاكر جودت , الاثنين , ثلاثة أمور أساسية تضمن للعراق حقه بالسيادة الوطنية , مطالبة القوى السياسية والحكومة بالعمل على وحدة القرار السياسي وانهاء التواجد الأجنبي في البلاد.وقالت جودت في تصريح  صحفي , ان “ العراق لا يملك بالوقت الحالي سيادته بسبب ثلاثة عوامل أساسية الأول تواجد قوات عسكرية وقواعد اجنبية داخل البلاد والثاني هو استمرار التواجد الارهابي في المناطق الغربية والشمالية الخاضعة لسلطة الدولة , اما السبب الثالث والاهم فهو فقدان القرار السياسي الموحد”.وأضافت ان “كل من يتحدث عن السيادة الوطنية عليه ان يعمل على تحقيق تلك العوامل الثلاث وبالأخص وحدة القرار السياسي الذي شجع الاخرين بالتدخل السافر في شؤوننا الداخلية”.وطالبت جودت القوى السياسية بـ”تفاهمات وطنية وإخراج القوات الأجنبية سواء كانت أمريكية او غيرها من خلال تنفيذ قرار مجلس النواب” .

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