نائب:لاكرامة للعراقي في ظل وجود ميليشيات الحشد وأحزابها

نائب:لاكرامة للعراقي في ظل وجود ميليشيات الحشد وأحزابها
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- علّق النائب هوشيار عبدالله على جريمة الاعتداء على فتى في بغداد وتجريده من ملابسه وحلق شعره وإهانته من قبل قوة أمنية، قائلاً :” أن المشكلة تتعلق بشعب من زاخو إلى البصرة بين مطرقة الفقر وسندان القمع “.  وقال في حديث صحفي :” تشكيل لجنة تحقيقية!! هل هناك حاجة إلى لجنة للوصول للمجرمين الذين عذبوا وأهانوا هذا الفتى؟ المشكلة لايمكن حصرها بقضية الاعتداء على هذا المسكين، ولايمكن حصرها ب ٧٠٠ شهيد وعشرات آلاف الجرحى، المشكلة تتعلق بشعب من زاخو إلى البصرة بين مطرقة الفقر وسندان القمع، النظام كله يجب تغييره “. واضاف لاكرامة للعراقي في ظل وجود ميليشيات الحشد الشعبي وأحزابها داحل المؤسسات الأمنية والعسكرية والحكومية ،واكد ،الشعب العراقي الوحيد في العالم منذ 2003 يعاني من انتهاك حقوق الإنسان واغتصاب كرامته.

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