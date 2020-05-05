نائب:لامكان للكفاءات في حكومة الكاظمي

بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن تحالف الفتح، فالح الخزعلي،الثلاثاء، أن الكفاءات لا مكان لها في حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي.وقال الخزعلي في تغريدة على “تويتر”، إن “الكتل السياسية مع الاسف ترشح شخص لوزارة الزراعة في حكومة الكاظمي متهم بسرقة وتزوير ٢٧٠٠ دونم في قضاء شط العرب وتم استرجاع الاراضي ومحاسبة بعض الموظفين بالتنسيق مع هيئة النزاهة”.وأضاف “اتضح أن الكفاءات لا وجود لهم في حكومات المحاصصة ويجب تدقيق كل الوزراء بأمانة”.