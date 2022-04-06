نائب:لانعرف ماذا سيحصل بعد تجاوز المدة الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية

نائب:لانعرف ماذا سيحصل بعد تجاوز المدة الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن الاطار التنسيقي رفيق الصالحي , الأربعاء , انه لا توجد بوادر لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بعد انتهاء المدة الدستورية اليوم.وقال الصالحي في تصريح صحفي، إن “اغلب النواب ليست لديهم فكرة بشان الالية القانونية والدستورية في حال عدم عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية”، مبينا أنه “يجدر برئاسة مجلس النواب اصدار بيان بشان ذلك”.وأضاف الصالحي، أن “الحراك السياسي بين القوى السياسية مازال مستمرا الا انه لم يكشف عما تم التوصل اليه” .يذكر ان النائب عن ائتلاف دولة القانون عارف الحمامي انتقد رئاسة مجلس النواب بعدم اصدار بيان توضحي بشان انتهاء مدة عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وماهي الإجراءات القانونية والدستورية التي ستترتب عليها. 

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