نائب:لايمكن استضافة وزير المالية في حكومة منقوصة الصلاحيات

نائب:لايمكن استضافة وزير المالية في حكومة منقوصة الصلاحيات
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أوضح النائب عن ائتلاف دولة القانون جواد البولاني، اليوم السبت، انه لا يمكن استضافه وزير المالية علي عبد الامير علاوي في البرلمان، كون الحكومة الحالية هي لتصريف الأعمال فقط.وقال البولاني في حديث صحافي ، أنه “لا يمكن محاسبة الحكومة المنقوصة الصلاحيات على قضايا استراتيجية كبيرة خلال هذه المرحلة”، مشيرا الى ان “البلاد تعيش حاليا ظروفا حساسة وبالغة التعقيد”.واشار البولاني إلى ان “كتلته ستعمل على اعادة سعر صرف الدولار كما كان في السابق”، داعيا إلى “معالجة الظروف التي دعت إلى رفع سعر صرف الدولار، الأمر الذي يُمَكِنُ المواطنين من توفير احتياجاتهم اليومية”.

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