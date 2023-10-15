نائب:لايمكن المضي للامام دون مكافحة حقيقية لافة الفساد

نائب:لايمكن المضي للامام دون مكافحة حقيقية لافة الفساد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب باقر الساعدي، الاحد، تحديد الحكومة 6 مسارات مهمة في مكافحة الفساد المالي والاداري.وقال الساعدي في حديث  صحفي،ان “حكومة السوداني تدرك خطورة الفساد المالي والاداري وتأثيره في عرقلة جهودها بتقديم الخدمات الاساسية خاصة مع وجود نقص كبير في جميع المحافظات مع تلكا مئات المشاريع الاستراتيجية بعضها منذ 13 سنة”.واضاف،ان “إستراتيجية مكافحة الفساد لحكومة السوداني تعتمد 6 مسارات في المضي بها ابرزها التقييم الشامل لتغيير المدراء والمناصب الحكومية وفتح ملفات الفساد في الوزارات والهيئات وبقية الدوائر في المحافظات والسعي لمعرفة اين ذهبت الاموال العامة في تمويل المشاريع”.واشار الى انه “لايمكن المضي للامام دون مكافحة حقيقية لافة الفساد التي تسببت في ضرر بالغ في مؤسسات الدولة “، مبينا ان هناك استغلالا من قبل بعض القوى للمشاريع في اليات الكسب الانتخابي استعدادا لاستحقاقات 18 من كانون الاول المقبل”.وكانت هيئة النزاهة اصدرت قرارات مهمة في ملف مكافحة الفساد من خلال اعتقال واستقدام مسؤولين خلال الاشهر الماضية”.

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