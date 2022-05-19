نائب:لايمكن تمرير أي قانون فيه جنبة مالية من قبل مجلس النواب

نائب:لايمكن تمرير أي قانون فيه جنبة مالية من قبل مجلس النواب
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب مصطفى الكرعاوي، الخميس، بان طرح مقترح قانون الامن الغذائي مرة اخرى صعب جداً.وقال الكرعاوي في تصريح  صحفي، إن “مجلس النواب له الحق في طرح مسودة قوانين على ان لاتتضمن اي جنبة مالية او صرفيات وهذا الامر اكدت المحكمة الاتحادية في قرار لها بالسابق “.واضاف ان “طرح المجلس لقانون الامن الغذائي من قبله سيجري الطعن بها امام المحكمة الاتحادية”.واشار الكرعاوي الى ان “الطعن في قانون الامن الغذائي سيجعل تمريره صعب جدا لذا فان كل الاراء تتجه للمضي في التزام الصرف وفق آليات 1/12 لتمويل مؤسسات الدولة ووزارتها لحين حسم الاشكاليات باعتباره الاسلم بالوقت الحالي”.

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