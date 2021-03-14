نائب:لايمكن حل البرلمان قبل كشف استعدادات الحكومة والمفوضية لإجراء الانتخابات

نائب:لايمكن حل البرلمان قبل كشف استعدادات الحكومة والمفوضية لإجراء الانتخابات
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي، الاحد، عدم وجود امكانية لحل البرلمان وترك الحكومة من دون جهات رقابية، لافتا الى ان الكثير من المواضيع والقوانين داخل البرلمان يجب حسمها قبل الذهاب باتجاه حل المجلس.وقال البلداوي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “الجميع ينتظر اقرار قانون المحكمة الاتحادية وتعديل قانون الانتخابات، على ان يتم الانتخاب بالبطاقة البايومترية وكذلك اقرار الموازنة”.واضاف ان “الحكومة والمفوضية اذا كانت لديهم نية لاجراء الانتخابات فعليهم تقديم مايثبت ذلك من عمل واستعدادات وامكانيات من اجل اجرائها”.وأوضح البلداوي، “البرلمان لايمكن ان يحل قبل انجاز ماتم ذكره انفاً، خاصة ان البلد يعاني من عدم وجود مجالس محلية وكذلك مجالس المحافظات وجهات رقابية او مكاتب المفتشين وبالتالي لايوجد من يراقب اداء الحكومة الحالية في حال حل البرلمان”. 

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