نائب:لا انتخابات نزيهة في العراق بوجود الميليشيات الشيعية

نائب:لا انتخابات نزيهة في العراق بوجود الميليشيات الشيعية
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بغداد/شبكة أخبار العراق- حدد رئيس كتلة بيارق الخير النيابية النائب محمد الخالدي، الأربعاء (10 شباط 2021)، شرطاً واحداً من أجل إجراء انتخابات نزيهة في العراق.وقال الخالدي في حديث صحفي، إن “بناء الدولة إطار هام لكل أطياف العراق، وحصر السلاح بيد أجهزتها الرسمية هو مبدأ ثابت لنا وبخلافه ستكون هناك مشاكل كبيرة”، مؤكداً أنه “لا يمكن أن تكون هناك انتخابات نزيهة في ظل وفرة السلاح في الشارع”.وأضاف، أن “نزاهة الانتخابات ستكون ضرباً من الخيال إذا لم يجرِ حصر السلاح بيد أجهزة الدولة، وهو الطريق الوحيد لإجرائها بشكل صحيح دون أي سلبيات”.وأكد الخالدي، أن “وجود السلاح سيقود الى عدم ثقة المواطن بالعملية الانتخابية وهو يقود إلى العزوف، وبالتالي يحصل التزوير ونعود بالبلاد إلى المربع الأول”.ولفت الخالدي، الى أن دعوته إلى حصر السلاح “تأتي من منطلق وطني للحفاظ على الدولة ومركزيتها بأنها هي من تفرض القانون وتحمل السلاح لأن خلاف ذلك سيكون الوضع صعب جداً”.

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