نائب:لا تعديل لقانون الانتخابات

نائب:لا تعديل لقانون الانتخابات
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 بغداد/ شبكة  أخبار العراق- أكد رئيس تحالف تصميم،الزعيم الاطاري النائب عامر العامري، اليوم الأحد، أن حراك القوى السياسية لتشكيل التحالفات يسير بوتيرة متسارعة، مع اقتراب موعد انتهاء فترة تسجيل الكيانات السياسية لدى مفوضية الانتخابات. وأوضح أن الحديث عن تعديل قانون الانتخابات لم يعد مطروحاً لدى غالبية القوى السياسية.وقال العامري في تصريح صحفي، إن “ملامح التحالفات السياسية بدأت تتضح، لكنها لم تُحسم بشكل نهائي بسبب استمرار اللقاءات والمشاورات بين مختلف الأطراف”، مبيناً أن “هذا الحراك المتسارع يعود إلى قرب انتهاء المهلة الرسمية لتسجيل الكيانات السياسية، المحددة في الرابع من أيار المقبل”.وأضاف أن “موضوع تعديل قانون الانتخابات عبر جمع التواقيع لم يعد مطروحاً بشكل واسع، سواء على المستوى الإعلامي أو السياسي”، مشيراً إلى أن “الانتخابات المقبلة ستُجرى وفق قانون الدائرة الانتخابية الواحدة”.يُذكر أن مفوضية الانتخابات حددت الفترة من 15 نيسان 2025 وحتى 4 أيار 2025 موعداً لتسجيل التحالفات والأحزاب والقوائم المنفردة الراغبة بالمشاركة في الانتخابات المقبلة.

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