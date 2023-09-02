نائب:لا حصانة للوزير المُقال

نائب:لا حصانة للوزير المُقال
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب سالم العنبكي، السبت، عدم وجود اي حصانة لاي منصب في قائمة التغيير ضمن الحكومة.وقال العنبكي في حديث  صحفي،ان “التغييرات في السلطة التنفيذية مستمرة وفق معايير معتمدة ورصينة لتحسين أداء الحكومة”.وأضاف ان “خطوات الاصلاح مهمة كونه تعطي رسالة بانه لاحصانة لاي منصب في التغيير اذا لم يحقق مبدأ الكفاءة والعطاء في تنفيذ المهام الموكلة اليه مؤكدا بانه “سندعم التغيرات بشروط ان تكون مبنية على معلومات دقيقة ووفق تقييم شامل، اي ان التغير ليس لاجل التغيير بل لايجاد البديل الافضل”.واشار الى ان “قائمة التغيرات في المناصب التنفيذية لن تتوقف خاصة مع وجود التقييم الشامل الذي حدد معايير مهمة في اليات التغير والتي ستشمل كل المناصب دون استثناء ومنهم الوزراء”.

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