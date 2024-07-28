نائب:لا سيادة للعراق في ظل الاحتلال التركي

نائب:لا سيادة للعراق في ظل الاحتلال التركي
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- حدد النائب علي نعمة، الاحد، مخاطر التوغل التركي في شمال العراق، فيما وجه رسالة الى وزارة الخارجية العراقية.وقال نعمة في حديث صحفي، ان “الوصف الدقيق للاجتياح التركي في مناطق واسعة من اقليم كردستان شمال العراق هو اعتداء سافر على السيادة الوطنية وهو مستمر وذاهب باتجاه التصعيد”.واضاف ان “التوغل يتضمن مخاطر على السيادة الوطنية هي نشر المزيد من القواعد وبسط نفوذ القوة العسكرية في العمق العراقي داعيا وزارة الخارجية الى اتخاذ موقف رادع من الاعتداءت التركية على السيادة الوطنية”.واشار الى انه طلب ان “يكون للاقليم موقف رداع لايقاف الاعتداءات التركية مؤكدا بان ذرائع انقرة بوجود حزب العمال الكردستاني لا تعطيها الحق في قصف القرى وتهجير المئات من الاسر”.يذكر ان القوات التركية تنفذ عملية اجتياح واسعة في مناطق عدة من اقليم كردستان منذ اسابيع بحجة مكافحة حزب العمال الكردستاني”.

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