نائب:لا وجود للنواب المستقلين لا في الدورة الحالية ولا في المقبلة

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعتبر النائب محمد عنوز، اليوم الاثنين، أن فرص بعض النواب المستقلين في الفوز بالانتخابات المقبلة تكاد تكون معدومة، عازياً ذلك إلى ضعف أدائهم خلال الدورة البرلمانية الحالية.وقال عنوز في تصريح  صحفي، إن “غالبية النواب المستقلين لم يقدموا ما يُذكر للناخبين، وفشلوا في تحقيق أي إنجاز ملموس بسبب محدودية إمكانياتهم وضعف تأثيرهم داخل مجلس النواب”، مبيناً أن “الشارع العراقي لم يعد يثق بدورهم بعد أن عجزوا عن ترجمة وعودهم إلى خطوات عملية”.وأضاف أن “المستقلين دخلوا العملية السياسية تحت شعار الإصلاح، غير أن التجربة أثبتت عدم قدرتهم على مواجهة الكتل الكبرى أو تمرير مشاريع تخدم مصالح المواطنين”.ويؤكد مراقبون أن استمرار ضعف الأداء سيضعف من فرص المستقلين في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، ما يهدد مستقبلهم السياسي بشكل جدي.

