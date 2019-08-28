نائب:لا يوجد ترحيب سني مطلق بالتواجد العسكري الأميركي في العراق

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الدهلكي:جرف قبور الأموات من قبل الوقف الشيعي تجاوز على الدين والأخلاق
كومار لعبدالمهدي:تخفيض رواتب المسؤولين والنواب ومكافحة الفساد ودعم المنتج الوطني لإنعاش الاقتصاد العراقي
تحالف الفتح:إسرائيل هي التي استهدفت مقرات الحشد وفق تقرير اللجنة التحقيقية
عبد المهدي ووزير الطاقة التركي يبحثان ملف إدارة ملف المياه بين البلدين
على أي دين؟ ..جرف مقبرة بعقوبة من قبل الوقف الشيعي!!
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كومار لعبدالمهدي:تخفيض رواتب المسؤولين والنواب ومكافحة الفساد ودعم المنتج الوطني لإنعاش الاقتصاد العراقي
عبد المهدي ووزير الطاقة التركي يبحثان ملف إدارة ملف المياه بين البلدين
نائب يدعو إلى إلزام الحكومات المحلية وإقليم كردستان إدخال إيراداتها في موازنة 2020
المالية النيابية:تخصيص 20 مليار دولار للديون الخارجية في موازنة 2020
إيران: 5 مليار دولار في البنك التجاري العراقي لصالح ديون الكهرباء والغاز على مدار السنوات الماضية
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الحلبوسي أنهى فصلا مزعجا من حياته السياسية برفع الحصانة عن الزوبعي
بغداد وذي قار تحت سيطرة مليشيا كتائب حزب الله
منظمات مدنية وحقوقية:مجلس النواب العراقي ضد الشعب بإقراره تعديل قانون الانتخابات المحلية
إنطلاق موسم الدجل والنفاق للقوى السنّية في أحياء فقراء ديالى
صفقة..تقاسم العراق بين أمريكا وإيران ومنح إسرائيل مناطق نفوذ آمنة في سوريا
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إصرار زعماء ميليشيات الحشد الشعبي بالدفاع عن إيران..العراق إلى المجهول
مكتب عبد المهدي إيراني الإرتباط والعقيدة
السجون العراقية مسالخ بشرية وجرائم قتل يومية خارج الدستور والقانون
بعد الدعارة ونشر المخدرات.. مليشيات الحشد تسيطر على تجارة المشروبات الروحية
البيت الأبيض:عبد المهدي إيراني العقيدة والهوى
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اللويزي:من شروط الإنضمام لحزب الخنجر الولاء لإيران و”دكَ الناقصة”
الشيخ فيصل الحمود هنأ فخامة الرئيس نيجيرفان البارزاني بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لإقليم كوردستان
هيا نضحك..بعد أن طرده بتهمة الفساد..الصدر يمنح صديقه العيساوي”فرصة أخرى”!!
بدلا من كشف المجرمين..الداخلية تفتح معرضا لوثائق تدين خونة العراق
بدون علم القائد العام..قوة بولاد طالباني تصل الباغوز “لالتقاط صور على طريقة رامبو”!
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