نائب:لا يوجد ترحيب سني مطلق بالتواجد العسكري الأميركي في العراق

نائب:لا يوجد ترحيب سني مطلق بالتواجد العسكري الأميركي في العراق
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في ائتلاف النصر محمد نوري عبد ربه، أنه لا يوجد ترحيب سني مطلق بالتواجد العسكري الأميركي في العراق، فيما حذر من تكرار سيناريو “ داعش” مرة اخرى.وقال عبد ربه في تصريحات متلفزة ، إنه “لا يوجد ترحيب سني كردي مطلق للتواجد الأميركي”، مشيرا إلى أن “هناك اسبابا تجعل السنة يقبلون بالبقاء الأميركي”.وأضاف عبد ربه وهو نائب سابق عن نينوى، “اننا نريد موقفا حكوميا ومن ثم نحدد موقفنا من خروج او بقاء الأميركان”، مبديا خشيته من “تكرار سيناريو داعش مرة اخرى”.وبشأن القصف الاسرائيلي الذي طال الحشد الشعبي، أكد عبد ربه أن “الموقف الحكومي خجول ولا يرتقي الى موقف دول”، معتبرا أن “الحكومة لا تتعامل مع الشارع والمجتمع الدولي بشفافية”. 

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