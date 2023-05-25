نائب:لا يوجد تعديل لسلم الرواتب

نائب:لا يوجد تعديل لسلم الرواتب
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب المستقل باسم خشان، اليوم الخميس، حقيقة “صادمة” بشأن سلم الرواتب الجديد، فيما أكد أنه لا يوجد شي حقيقي بهذا الشأن. وقال خشان، في حديث صحفي، إنه “هناك عدم توازن في رواتب موظفي الدولة، فهناك موظفين بنفس الشهادة وبنفس العمل، لكن هناك فروقات كبيرة ما بين الرواتب”، مؤكدا أن” هذا خلل ويتطلب مراجعة شاملة لقضية سلم رواتب الموظفين”. وأوضح أنه “حتى الساعة لا يوجد أي شيء حقيقي فيما يخص تعديل سلم الرواتب، وما يجري من حديث بهذا الخصوص هو فقط تصريحات ووعود، لكن لا شيء حكومي حقيقي بهذا الخصوص، كما لم يصل أي شيء للبرلمان بشأنه”. وأضاف خشان أن “تعديل سلم الرواتب يحتاج الى أموال كبيرة واعتقد أن تطبيق هذا الشيء صعب حالياً، خصوصاً بسبب العجز المالي الكبير لقانون الموازنة، ولهذا نعتقد أن الكلام بشأن سلم الرواتب الجديد، سيبقى فقط كلام ووعود”.وفي وقت سابق تظاهر المئات من موظفي دوائر الدولة للمطالبة بتعديل سلم الرواتب ومساواتهم بأقرانهم في قطاعات حكومية أخرى يتقاضون اجوراً عالية مقارنة برواتبهم المتدنية.  

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